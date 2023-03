Juventus, oggi esercitazioni tecniche. Domani partenza per Roma

Manca pochissimo all'attesissimo match tra Roma e Juventus. La partita si disputerà domenica alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Come si legge sul sito ufficiale del club, oggi i bianconeri hanno lavorato sulle esercitazioni tecniche sulle manovre e concluso la seduta con una partitella. Domani nel pomeriggio la squadra di Allegri, dopo la conferenza del mister prevista per le 11:30 nella sala stampa dell'Allianz Stadium, si allenerà per poi raggiungere la capitale. Le due squadre scenderanno in campo domenica, per entrambe è essenziale portare a casa il maggior numero di punti possibili per recuperare posizioni in classifica.