Juventus, allenamento a porte aperte: lavoro in palestra per Pogba, Cuadrado e Kostic

Quest'oggi la Juventus si è ritrovata al Centro Sportivo della Continassa per una seduta d'allenamento aperta a media e tifosi. Come da programma Pogba, Cuadrado e Kostic hanno svolto lavoro in palestra mentre Allegri ritrova Miretti che, dopo una prima parte d'allenamento personalizzato, si è aggregato al resto del gruppo. Si rivede anche Kaio Jorge che si è allenato a parte su un campo secondario dopo lo stop di quasi un anno per la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.