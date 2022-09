Juventus, Allegri: “Nessun rimpianto per Dybala, sono contento per lui”

"Rimpianti su Dybala? No, quando si prendono decisioni non si devono avere rimpianti. Sono contento per Paulo, sta facendo bene alla Roma. Hanno fatto un ottimo mercato. Con la Roma abbiamo fatto una bella partita, dispiace per come è andata a finire. Abbiamo buttato quattro punti, ora dobbiamo dare continuità ai risultati, la vittoria del campionato passa attraverso la solidità che la squadra deve avere sia in fase difensiva che offensiva. Stiamo crescendo, si passa anche da momenti come quelli con lo Spezia dove abbiamo fatto non benissimo. In quei momenti lì bisognava fare meglio nella fase di non possesso e comandare comunque noi la partita" ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus.