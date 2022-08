Juve-Roma, attesi emissari della nazionale brasiliana: è duello tra Ibanez e Bremer

Juventus-Roma di sabato sarà decisiva anche per un posto tra i convocati per la nazionale brasiliana ai Mondiali. All'Allianz Stadium, come riportato dal quotidiano Tuttosport, è prevista la presenza di Matheus Bachi e Fabio Mahsereddjian, collaboratori del commissario tecnico brasiliano Tite che vedranno all'opera dal vivo il difensore giallorosso Ibanez e quello bianconero Bremer in una sfida decisiva. In palio c'è un posto ai Mondiali del prossimo novembre in Qatar.