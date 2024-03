Julio Sergio: ” Svilar è stato bravo a sfruttare il momento positivo”

News as roma: tutte le notizie

"De Rossi è stato intelligente a trovare il giusto modo di giocare" ha detto l'ex portiere dei giallorossi

Redazione 14 marzo 2024 (modifica il 14 marzo 2024 | 15:12)

L'ex portiere brasiliano della Roma, Julio Sergio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso della quale ha analizzato lo stato attuale del club e l'arrivo di De Rossi sulla panchina.

In cosa è stato bravo De Rossi? “Quando c’è un cambio di allenatore c’è qualcosa di nuovo nell’aria. Daniele è stato intelligente a trovare il giusto modo di giocare. Mi aspettavo un cambiamento di atteggiamento da parte della Roma, sono arrivati anche i risultati”.

Si aspettava questo impatto? “Per il ruolo che ricopriva probabilmente sì. Un conto è saper fare l’allenatore, un altro trasmettere ai propri giocatori determinati concetti. Sta sfruttando tutto quello che ha imparato in questi anni”.

Svilar si è ritagliato uno spazio importante. “Svilar sta sfruttando il momento, è stato bravo. L’allenatore ha visto gli allenamenti e ha scelto di puntare sul nuovo portiere”

Rui Patricio andrà via? “È un portiere esperto, affidabile. Deciderà lui”.

E lei? Cosa c’è nel suo futuro? “Ho fatto il corso da allenatore in Brasile e anche quello da direttore e sono agente Fifa. Per adesso mi occupo di alcune intermediazioni. Sono sempre in contatto con tante società”.

Arrivano meno brasiliani in Italia… “Sono calati un po’, riflette un po’ il momento della Nazionale Brasiliana e di tutti i settori giovanili. Ma ci sono grandi talenti e voglio portarli in Italia per ridare spazio ai brasiliani” .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.