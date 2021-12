Javi Villar: gol da metà campo per il fratello di Gonzalo con il Real under 19

Javi Villar, fratello minore di Gonzalo, realizza un gol spettacolare con la maglia del Real Madrid under 19

All'83esimo minuto di un match di campionato under 19, il fratellino di Gonzalo Villar, Javi, realizza un gol spettacolare direttamente dalla sua metà campo. Javi Villar, classe 2003, è un centrocampista centrale del Real Madrid under 19 e nel derby di campionato di categoria contro il Rayo Vallecano, ha dato prova di tutto il suo talento. Per lui un passato tra le giovanili dell'Elche, proprio come il fratello, e in quelle del Barcellona, prima del trasferimento quest'estate nella Capitale spagnola.