Il Salisburgo scalda la sfida contro la Roma. Dybala si allena nel giorno libero

In mattinata sono arrivate anche le parole di Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, sul trasferimento del figlio al Galatasaray: "Per noi che crediamo da sempre in te, per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te ….sei una forza della natura , da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso". Questo il suo messaggio affidato ai social accompagnato da una foto la famiglia Zaniolo riunita e abbracciato con l'ex esterno di Mourinho con indosso la sua nuova maglia giallorossa: quella del Galatasaray.