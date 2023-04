Jahanbakhsh: “Al sorteggio avrei voluto evitare Roma e Manchester United”

L'esterno iraniano ammette la sua preoccupazione prima del sorteggio di Nyon. Oggi sarà in campo per cerca di difendere l'1-0 conquistato nell'andata al De Kuip

"Prima del sorteggio, c'erano due squadre che volevo evitare. Quelle erano Roma e Manchester United". Questa la confessione di Alireza Jahanbakhsh, esterno del Feyenoord che questa sera sarà ospite della Roma allo Stadio Olimpico. In palio la semifinale di Europa League. Jahanbakhsh nella sua intervista rilasciata a Football360 ha poi concluso parlando del suo rapporto con Arne Slot: "Era l'assistente nel mio ultimo anno all'AZ. Mi ha aiutato moltissimo ed è stato un anno fantastico per me. Dopo il Brighton avevo due o tre opzioni. La visione calcistica di Slot e le sue ambizioni mi hanno convinto a venire al Feyenoord''.