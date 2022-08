Jacobs presente a Roma-Shakhtar. Mou ci scherza: “Ottimo in difesa o in attacco”

All'Olimpico ieri sera, dopo Blanco, era presente un altro pezzo forte: il campione italo-americano, Marcel Jacobs. Medaglia d’oro nei 100 e nella staffetta 4×100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato uno tra i tantissimi spettatori presenti all’Olimpico per l’amichevole tra Roma e Shakhtar Donetsk. A svelare la sua presenza allo stadio, le storie della fidanzata, Nicole Daza, poi il tweet della Roma. Prima dell’inizio del match, l’atleta si è tolto la soddisfazione di fare una foto con José Mourinho con tanto di maglia personalizzata. Questa mattina lo Special One torna a scherzare sull'argomento dal sul suo profilo Instagram, tramite un post: "Super veloce, dominante e tecnicamente perfetto. Può giocare sia come difensore sia come attaccante".