Jacobs: “Mourinho mi ha suggerito di non darmi al calcio come Bolt”

Marcell Jacobs, fresco campione d'Europa dei 100m, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il giorno della presentazione della Roma era presente allo stadio Olimpico e ha incontrato Mourinho: "E' stato bello conoscerlo. Mi ha suggerito di non darmi al calcio come ha fatto Bolt". Lo Special One aveva scherzato su Instagram con un post scrivendo il contrario: "Super veloce, dominante, tecnicamente perfetto. Può giocare come difensore o attaccante...". L'unica cosa certa è che i colori giallorossi hanno portato fortuna al velocista italiano.