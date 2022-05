Italiano: “La Roma ha entusiasmo, ma noi cerchiamo riscatto. Sarà una bella gara”

Le parole dell'allenatore

Oggi ci sarà una grande atmosfera qui al Franchi, ha visto anche l'atmosfera dell'Olimpico contro il Leicester. Com'è vivere quelle notti? "Intanto speriamo di aver studiato bene la Roma e di aver colto qualcosa di interessante per cercare di mettere in difficoltà una squadra forte, unita, compatta. Lo stadio li ha spinti per tutta la partita; loro hanno entusiasmo ma noi dobbiamo riscattarci e quindi spero venga fuori una bella partita oggi".