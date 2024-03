Italia-Venezuela, le probabili formazioni: Mancini e Pellegrini verso la panchina

Questa sera alle ore 22 italiane, gli Azzurri di Luciano Spalletti affronteranno in amichevole il Venezuela. I due romanisti Pellegrini e Mancini partiranno dalla panchina. In difesa spazio alla coppia Buongiorno-Bastoni con Di Lorenzo 'braccetto' a destra, mentre dietro Retegui giocheranno Chiesa e Frattesi. In porta ci sarà Donnarumma mentre in mezzo al campo dal 1' partiranno Jorginho e Barella.