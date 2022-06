Italia-Ungheria, le formazioni: Mancini, Spinazzola Cristante e Pellegrini titolari

Tutti e quattro i giallorossi convocati in Nazionale in campo dal primo minuto nel secondo match di Nations League

Sono tutti in campo dal primo minuto i quattro giocatori della Roma convocati in Nazionale. Alle 20.45 il fischio d'inizio di Italia-Ungheria, secondo match del girone di Nations League a due giorni dal buon pareggio con la Germania firmato Lorenzo Pellegrini. Il ct Roberto Mancini punta ancora sui giallorossi: dal 1' Gianluca Mancini, Spinazzola, Cristante e lo stesso Pellegrini nel 4-3-3 con in campo Donnarumma, Calabria, Bastoni, Barella, Politano, Gnonto e Raspadori. Due quarti della difesa e due terzi del centrocampo sono quindi di marca romanista.