Italia Under 21, ufficiali i numeri di maglia per l’Europeo: Bove prende la 16

La FIGC tramite una nota sul proprio sito, ha ufficializzato la lista dei numeri di maglia scelti dalla Nazionale under 21 per gli Europei in programma dal 21 giugno all'8 luglio. Edoardo Bove, unico calciatore della Roma in lista, ha scelto la maglia numero 16. La numero 10 invece è stata affidata a Rovella, centrocampista della Juventus in prestito al Monza nella scorsa stagione.