Italia Under 21, convocato Bove per la sfida contro la Norvegia

Gara è valida per le qualificazioni all'Europeo del 2025 ed è in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45

Edoardo Bove è l'unico calciatore giallorosso convocato da Carmine Nunziata, tecnico dell'Italia Under 21. Gli 'Azzurrini' affronteranno la Norvegia, gara valida per le qualificazioni all'Europeo del 2025 in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio 'Druso' di Bolzano. Il numero 52 giallorosso è sceso in campo dal 1' nelle ultime due gare della Roma contro Frosinone e Servette. Mourinho lo ha elogiato in conferenza e le ottime prestazioni in campo hanno colpito anche il mister della Nazionale.