Italia Under 21, Bove tra i convocati di Nicolato per lo stage in vista dell’Europeo

C'è anche Bove tra i convocati di Nicolato per lo stage a Tirrenia dell'Italia Under 21 che si terrà da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno. Dopo la brillante stagione con la Roma, il tecnico ha deciso di convocarlo e dargli la possibilità di essere tra i 23 che parteciperanno all'Europeo e che verrano comunicati al termine dello stage. Come riportato dai canali ufficiali della FIGC, gli azzurrini saranno impegnati nella 24esima edizione dell'evento che si svolgerà dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia. In palio, tre pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'Italia, facente parte del Gruppo D, affronterà a Cluj, Norvegia, Svizzera e Francia. Questi ultimi saranno i primi avversari della formazione di Nicolato che esordirà giovedì 22 giugno alle 20.45. Il secondo match, contro la Svizzera, andrà in scena 25, mentre il 28 è previsto quello con la Norvegia.