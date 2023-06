Italia Under 20, Faticanti: “Provo emozioni fortissime. Vogliamo alzare la coppa”

Nell'Italia Under 20 che conquista la finale, c'è anche un po' di Roma. Sono i classe 2004 Pisilli e Faticanti a rappresentare i giallorossi in Nazionale. Dopo le dichiarazioni d'amore alla società e a Mourinho (che ha permesso ed entrambi di esordire in prima squadra, uno in Serie A, uno in Europa League), i due puntano l'ambito trofeo. Ai microfoni di cronache di spogliatoio è intervenuto Giacomo. Il centrocampista giallorosso ha parlato dell'esperienza con la maglia della Nazionale e dell'emozione di giocare la finale. Di seguito le sue parole: "Provo continuamente emozioni fortissime. Quasi non riuscivo a credere a quanto fatto in semifinale, giocare la finale di un Mondiale non è una cosa che capita tutti i giorni. Siamo un gruppo coeso... Tutti focalizzati sull'obiettivo sin dal primo giorno e sono felice di condividere questo sogno con loro perché la prima cosa è il divertimento, quando stiamo insieme e quando ci alleniamo. Sapere di rappresentare un paese come l'Italia in un Mondiale mi riempie di orgoglio. Nessun italiano era mai riuscito a raggiungere una finale del Mondiale u20, noi non vogliamo fermarci qui e vogliamo alzare la coppa". Gli azzurrini in finale sfideranno l'Uruguay. Le due squadre scenderanno in campo domani alle 23 a La Plata (Argentina).