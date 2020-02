Italia Under 19, Riccardi e Calafiori convocati per la sfida con la Svizzera

La Federazione ha comunicato tramite i propri canali ufficiali i convocati per l’amichevole dell’Italia Under 19 contro la Svizzera, in programma mercoledì 12 febbraio alle 14 allo Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco. Il tecnico Bollini ha scelto tra gli altridue delle colonne della Roma Primavera, Calafiori e Riccardi. Questa la lista completa dell’allenatore:

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Riccardo Calafiori (Roma), Davide Ghislandi (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Caleb Okoli Memeh (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Emmanuel Manu Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Simone Panada (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma).