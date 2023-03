Italia Under 19, Faticanti: “Col Belgio sarà una battaglia. Vogliamo l’Europeo”

Un ultimo ostacolo separa l'Italia Under 19 dalla qualificazione alla fase finale degli Europei in programma a luglio. Domani gli Azzurrini di mister Bollini affronteranno il Belgio alle ore 12. L’Italia, con 4 punti, è prima e la vittoria le darebbe la certezza matematica del passaggio del turno. Il giocatore della Roma Primavera Faticanti ha suonato la carica alla vigilia: "Sarà una battaglia: vogliamo vincere entrambi e per loro i tre punti sono essenziali per superare il turno. La squadra belga è molto dotata sia dal punto di vista sia fisico che tecnico. Dovremo imporre il nostro gioco, senza timori e calcoli. Abbiamo tutti i mezzi per farlo. Dobbiamo essere tranquilli e certi delle nostre capacità, come abbiamo fatto finora. Vogliamo tutti questo Europeo”.