Italia Under 19, cinque giallorossi convocati per lo stage prima dell’Europeo

Oltre all'Europeo Under 21 a giugno è in programma quello Under 19 a Malta. Il mister dell'Italia Alberto Bollini ha diramato oggi la lista dei convocati per lo stage prima dell'inizio del torneo. Il 29 giugno verrà comunicato il gruppo definitivo. Sono cinque i giallorossi chiamati dal commissario tecnico: Missori, Faticanti, Pagano, Pisilli e Cherubini. Il primo è a un passo dall'addio alla Roma, infatti procede la trattativa con il Sassuolo. Anche l'agente nelle ultime ore ha confermato la possibilità di un trasferimento in Emilia-Romagna.