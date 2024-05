Italia Under 21, Nunziata convoca Niccolò Pisilli

La Nazionale Under 21 è pronta a partecipare a distanza di 13 anni alla cinquantunesima edizione del 'Tournoi Maurice Revello'. Carmine Nunziata ha convocato 26 calciatori, provenienti da diversi club sparsi nel mondo. Tra le fila degli azzurrini ci sarà anche Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma Primavera. Presente in lista anche un ex calciatore giallorosso, ovvero Christian Volpato, passato in estate al Sassuolo. L'esordio dell'Italia Under21 è in programma martedì 4 giugno alle 15 a Vitrolles contro il Giappone; seguiranno Ucraina-Italia (giovedì 6 alle 15 ad Aubagne), Italia-Panama (lunedì 10 alle 18.15 ancora ad Aubagne) e Italia-Indonesia (mercoledì 12 alle 18.15 a Salon).