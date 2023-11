Italia U21, Calafiori: “Lasciare la Roma è stato difficile, ma non ero più nei piani”

News as roma: tutte le notizie

L'ex giallorosso Riccardo Calafiori ha parlato in un'intervista alla Gazzetta della sua scelta di lasciare Roma per crescere altrove

Redazione

Riccardo Calafiori, difensore classe 2002 del Bologna e della Nazionale U21, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta della difficoltà di lasciare una piazza come Roma, nonostante sia stata la scelta giusta per la sua crescita. Ecco le sue parole:

"È stato difficile perché sono entrato a Trigoria quando avevo appena 9 anni, ma è stata la scelta migliore, perché io volevo e dovevo giocare di più. Non ero più nei piani della Roma e sono andato prima all’estero al Basilea e ora mi sto giocando bene le mie carte al Bologna. Andare all'estero è servito tantissimo. Senza quell'esperienza non sarei il giocatore e l'uomo che sono adesso, la consiglio a tutti. Se sei in difficoltà nel tuo Paese, all'estero puoi avere più possibilità".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.