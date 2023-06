Italia U21, Bove titolare nel match contro la Svizzera

Dopo la sconfitta contro la Francia, arrivata per una grande svista arbitrale, per l'Italia Under 21 la sfida delle 18 contro la Svizzera è già fondamentale per proseguire il cammino negli europei di categoria. Il commissario tecnico Nicolato cambia 3 interpreti rispetto all'esordio dando una chance anche a Edoardo Bove che, dopo i 90 minuti in panchina contro i transalpini, partirà dal primo minuto in mediana insieme a Tonali e Rovella. Titolari anche Gnonto e Parisi a discapito di Ricci, Udogie e Cambiaghi.