Italia U20, tra i convocati per l’Elite League ci sono Pisilli e Pagano

Il centrocampista giallorosso chiamato dal Ct Alberto Bollini per le gare contro Germania e Repubblica Ceca

L' Italia Under 20 inizierà l'avventura nell' Elite League , torneo riservato a otto nazionali, con una doppia trasferta. Come riportato sul sito della FIGC, gli Azzurrini affronteranno il 7 settembre alle 17 la Germania all'Auf Dem Wurplatz di Berlino, mentre l'11 alle 17 sfideranno a Tabor la Repubblica Ceca.

Presenti alla comperizione anche Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania. Alberto Bollini ha convocato 23 calciatori, che si ritroveranno nella serata del 3 settembre a Grassobbio (Bergamo) e il 5 voleranno in Germania. Prima chiamata con la Nazionale italiana per l'attaccante Lucas Roman (Barcellona). Di seguito l'elenco completo:

