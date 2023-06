Italia U19, Faticanti e Pisilli convocati per l’Europeo. C’è anche Missori

L'Italia Under 19 è pronta a scendere in campo per l'Europeo di categoria. La FIGC tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha ufficializzato la lista dei 20 giocatori scelti dal ct Bollini per il torneo in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. Presenti Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli, due centrocampisti della Roma Primavera, così come Filippo Missori considerato però già un giocatore del Sassuolo dopo il trasferimento da Trigoria a Reggio Emilia per 2.5 milioni di euro oltre al 15% sulla futura rivendita.