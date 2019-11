Italia U-19, Riccardi show contro Malta: assist e gol da capitano

Oggi, a Misano Adriatico, l’Italia Under 19 ha affrontato Malta in un match valevole per le qualificazioni al prossimo campionato europeo di categoria. Il ct azzurro Bollini ha scelto tra i titolari il centrocampista della Roma Primavera Alessio Riccardi che nell’occasione ha indossato anche la fascia da capitano. Durante la sfida il centrocampista romanista si è reso protagonista di un assist, per il primo gol di Esposito al minuto 43, e poi si è messo in proprio siglando la rete del 2 a 0 al 63esimo.