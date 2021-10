Italia-Svizzera potrebbe giocarsi a Bergamo: l’Olimpico non è all’altezza

Come aveva già sottolineato Mourinho, il terreno di gioco dell'Olimpico potrebbe non reggere lo stress di troppe partite ravvicinate a ridosso del 12 novembre

Italia-Svizzera potrebbe non giocarsi più allo Stadio Olimpico. Roberto Mancini l'ha definita la 'partita dell'anno', dal momento che una vittoria potrebbe sostanzialmente ipotecare la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Il match è in programma il 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, ma - come riporta il giornalista Alessandro Alciato su Twitter -, non è affatto escluso un cambio di sede, dalla capitale a Bergamo. La colpa è delle condizioni del terreno di gioco che potrebbero non essere buone a causa dei tanti match previsti in questi giorni tra Roma e Lazio. Sostanzialmente il prato dell'Olimpico rischia di non reggere lo stress di troppe partite ravvicinate. Una questione che dà quindi ragionea José Mourinho, che a più riprese ha criticato il manto erboso di casa. Addirittura nel postpartita di Roma-Empoli, il portoghese lo ha definito "il peggior campo della Serie A".