Italia-Spagna, le probabili formazioni: Pellegrini titolare da esterno offensivo

Stasera la semifinale di Nations League a 'San Siro': il capitano della Roma verso una maglia dal 1' in un ruolo inedito con Insigne e Chiesa. Cristante dalla panchina

È tutto pronto o quasi per il match di stasera delle20.45 a San Siro tra Italia e Spagna, valevole per l'accesso alla finale di Nations League di domenica. I romanisti convocati sono Pellegrini e Cristante. Il capitano della Roma, si legge su 'gazzetta.it', potrebbe partire dall'inizio e ricoprirebbe un ruolo inedito: esterno sinistro d'attacco. Una sorta di 'falso' esterno, dal momento che nel 4-3-3 di Mancini (con Insigne e Chiesa) avrebbe caratteristiche molto diverse e lavorerebbe più da collante tra centrocampo e attacco. Il ballottaggio è con Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo che porterebbe Insigne di nuovo esterno e Pellegrini in panchina, o magari a centrocampo. Cristante va invece verso la panchina, con la possibilità di entrare nell'ultima parte di gara. Non ci saranno Zaniolo (risentimento al flessore), Mancini (non convocato) e Spinazzola (in fase di recupero a Trigoria dopo l'infortunio al tendine d'achille durante l'Europeo).