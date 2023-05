Italia-Nigeria, Mondiale Under 20: Faticanti ancora titolare, Pisilli in panca

L'italia Under 20 del commissario tecnico Nunziata, è a caccia di altri tre punti importanti nel match contro la Nigeria in programma per il Mondiale di categoria. Dopo il successo all'esordio con il Brasile, per 3-2, gli azzurrini sono di nuovo in campo per la seconda gara del Girone D. La formazione di partenza della Nazionale vede titolare, di nuovo, Giacomo Faticanti, centrocampista di gran prospettiva della Roma. Dopo la buonissima prova messa in risalto nella prima gara, è una piacevole conferma. L'altro giallorosso Pisilli, invece, comincerà dalla panchina.