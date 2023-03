Italia, Mancini: “Pellegrini può giocare punta esterna. Spina sta tornando”

Il Ct : "Retegui è un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante"

"Contro Malta mi aspetto una gara difficile, queste gare lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po' di difficoltà viene fuori. Alla fine sono tre punti, al di là del valore della squadra. Cambieremo diversi giocatori" dice Roberto Mancini, c.t. dell'Italia alla vigilia della sfida ontro Malta.

Avverti pressione? "Sempre dobbiamo vincere ma non sento pressione, assolutamente. Dopo tante partite contro l'Inghilterra poteva starci anche una sconfitta".

Cosa può dirci di Malta? Qui ci sei già stato da giocatore "E' passato un po' di tempo. E' sempre un piacere giocare qui, conosciamo la squadra e sappiamo un po' come gioca e le difficoltà che troveremo",

Sei un po' preoccupato per il girone? "Settembre per noi è un po' più difficoltoso, però no, non cambia sostanzialmente nulla".

Come ha visto Pellegrini e Spinazzola? "Spina sta tornando e Pellegrini può giocare punta esterna".

Cosa rispondi a Balotelli che ha detto su Instagram che gli attaccanti in Italia ci sono? "Che devo rispondere a Mario? Mi fa piacere che ci siano. Non so a cosa si riferiscono... Forse si riferisce a lui? Io gli voglio troppo bene, speriamo possa essere davvero in forma".

A freddo come giudica la prestazione di Retegui. Una occasione, un gol: può essere la soluzione al problema? "Noi lo seguivamo da tanto tempo e forse non ci abbiamo visto male visto che anche diversi club italiani lo seguono. E' un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante. Fa difficoltà a chiamare la palla, ha avuto difficoltà giovedì sera ma poi ha realizzato un gol non semplice, può migliorare molto nei prossimi mesi".

Acerbi è il nuovo riferimento difensivo, domani giocherà? "Vediamo. Cambieremo diversi giocatori per via della stanchezza, ma dobbiamo valutarli sia oggi che domattina, vediamo come stanno. Retegui dal 1'? Merita la conferma ma anche lui va valutato a livello fisico: arrivava dall'Argentina, vanno valutate tante cose".

Come i due esterni possono aiutare di più Retegui? "Si deve aiutare da solo. Deve avere un po' di tempo per conoscere bene le caratteristiche tecniche dei compagni, poi è chiaro che in un 4-3-3 i giocatori offensivi devono aiutare il centravanti. E' fondamentale che gli esterni usino il dribbling per saltare l'uomo, perché se arrivano sul fondo e mettono il pallone al centro lui in area è forte".