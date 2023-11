Italia, Jorginho: “Cristante è un giocatore di grande personalità”

Bryan Cristante è il giocatore imprenscindibile per il centrocampo della Roma ed è diventato un punto fermo anche nella Nazionale azzurra. Intervenuto in conferenza stampa, anche l'ex Napoli Jorginho, ha evidenziato il ruolo del giocatore della Roma all'interno dell'Italia di Spalletti: "In questa squadra ci sono leader del calibro di Bonucci, Chiellini ed altri. Ogni volta che c'è un cambiamento, che arrivano altri giocatori nuovi, devono crescere. Ci sono giocatori di grande personalità che possono lasciare il loro marchio della Nazionale facendo tante belle cose. Di Lorenzo, Cristante, Locatelli, sono giocatori che stanno venendo fuori con grande personalità". Poi una battuta anche sul ritorno in campo all'Olimpico: "Per me è sempre bello giocare all'Olimpico, speriamo sarà pieno e non vedo l'ora, non ho nessun blocco, zero".