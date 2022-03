Italia, in vista della Turchia Zaniolo provato nel tridente d’attacco

Rispetto alla gara del Barbera novità anche in difesa e a centrocampo

Il ct Roberto Mancini, in vista della sfida di martedì sera a Konya contro la Turchia, la prima dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022, ha testato l'undici che potrebbe scendere in campo. In difesa, come riporta La Repubblica, testati De Sciglio, Acerbi, Chiellini e Biraghi. A centrocampo Pessina, Cristante e Tonali, mentre in attacco il tridente era composto da Zaniolo, Scamacca e Raspadori. Intanto aseguito di accertamenti clinici effettuati nella serata di ieri, ha alzato bandiera bianca Luiz Felipe, difensore della Lazio che tornerà nella Capitale. Quella di Luiz Felipe si aggiunge a una già lunga lista di defezioni emerse dopo il ko del Barbera: Verratti, Berardi, Mancini, Jorginho, Immobile e Insigne.