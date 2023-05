Italia, i convocati per il Mondiale U20: presenti Faticanti e Pisilli. Out Volpato

I due centrocampisti giallorossi partiranno insieme a tutto il resto del gruppo azzurro in vista del torneo che si terrà in Argentina

La FIGC tramite una nota sul proprio sito, ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale Under 20 che si terrà in Argentina dal prossimo 20 maggio al prossimo 11 giugno. Tra i nomi scelti dal c.t Carmine Nunziata, spiccano i giallorossi Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli (fresco di esordio in Serie A contro l'Inter). Assente invece Cristian Volpato che rimarrà a disposizione di José Mourinho per il finale di stagione. L'Italia nel girone affronterà il Brasile, la Nigeria e la Repubblica Dominicana.