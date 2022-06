Italia-Germania, 5 titolari su 11 sono cresciuti nelle giovanili della Roma

Interessante curiosità del match di questa sera di Nations League allo stadio Dall'Ara di Bologna. Ecco tutti i nomi

Nel match di stasera dello stadio dall'Ara tra Italia e Germania ben cinque giocatori sugli undici azzurri in campo sono cresciuti nel settore giovanile della Roma. I giallorossi (ed ex) in questione sono: Alessandro Florenzi, Lorenzo Pellegrini, Matteo Politano, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Ma le curiosità non sono finite qui. Contro i tedeschi è partito titolare Bryan Cristante, che fa parte della rosa romanista. Infine, nella distinta azzurra del match di Nations League c'è anche Matteo Cancellieri, cresciuto nel vivaio della Roma da quando era bambino ed oggi gioca nell'Hellas Verona.