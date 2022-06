Italia-Germania 1-1: Pellegrini in gol, Cristante in campo per tutto il match

Termina in pareggio la prima partita degli azzurri nella nuova edizione della Nations League. In gol il capitano della Roma

La prima partita degli azzurri nella nuova edizione della Nations League, tra Italia e Germania, è terminata in pareggio 1-1. Nel corso del primo tempo, gli uomini del commissario tecnico Mancini hanno giocato meglio dei tedeschi andando a più riprese vicini al gol con un palo di Scamacca. Nella seconda frazione è arrivata la rete del vantaggio azzurro grazie ad una bellissima palla in area, messa in mezzo dall'esordiente Gnonto per Pellegrini che deve solo mettere la sfera in porta. Poco dopo però è arrivato il pareggio da parte della Germania con il giocatore del Bayern Monaco, Kimmich.