Italia, dodici gol in amichevole contro la Primavera del Cagliari: a segno Pellegrini

Si chiude con una goleada il pre-ritiro della Nazionale italiana al Forte Village. Gli Azzurri di Mancini questa mattina hanno affrontato la Primavera del Cagliari in un match suddiviso in tre tempi da 20 minuti ciascuno. Il risultato finale è stato di 12-0 con la prima frazione chiusa sul 6-0, 2-0 nella seconda e 4-0 l'ultima. Nel secondo tempo a segno anche Lorenzo Pellegrini (rigore). Da domenica pomeriggio il gruppo si ritroverà a Coverciano per preparare al meglio le finali di Nations League (giovedì 15 il primo impegno contro la Spagna).