Italia, contro l’Ucraina ballottaggio Cristante-Jorginho

Lunedì Spalletti potrebbe schierare il romanista in cabina di regia

Redazione

Dopo la vittoria di ieri sulla Macedonia del Nor, Luciano Spalletti e l'Italia sono già proiettati sulla sfida con l'Ucraina, in programma lunedì a Leverkusen, in Germania. Basterà un punto per qualificarsi direttamente al prossimo Europeo ed evitare così la trappola degli spareggi a marzo, come riporta l'ANSA.

Gli azzurri sono rientrati nella notte a Coverciano e oggi pomeriggio sono scesi in campo per un allenamento alternato alle consuete sessioni video per analizzare l'ultimo match e studiare il prossimo avversario. Per chi ha giocato ieri bagni, massaggi e terapie di scarico, chi non è stato impiegato o è entrato a gara in corso ha svolto una seduta con la formazione dell'Under 18 dell'Empoli.

Per la partita con l'Ucraina, Spalletti recupera Di Lorenzo che ha saltato per squalifica il match di ieri dove è stato sostituito da Darmian. I dubbi maggiori, che il ct scioglierà all'ultimo momento, riguardano perlopiù l'attacco (ballottaggio fra Scamacca e Raspadori) e il centrocampo: Frattesi duella per una maglia con Bonaventura, Jorginho potrebbe essere riconfermato ma lo incalza Cristante subentrato nella ripresa di ieri.

