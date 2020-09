Italia-Bosnia, panchina per Zaniolo. Florenzi, Pellegrini e Dzeko dal 1′

C’è tanta Roma nel match di Nations League tra Italia e Bosnia. Sono ben sette i giallorossi presenti, ma solo tre partiranno dal primo minuto. Per gli Azzurri Mancini lancia Florenzi e Pellegrini titolari, mentre restano in panchina Zaniolo, Cristante, Spinazzola e Mancini. Di contro, invece, il ct Bajevic si affida ancora all’esperienza di capitan Dzeko, il cui futuro nella Capitale è tutt’altro che certo. Ieri in conferenza stampa ha dribblato alle domande di chi insinuava un addio ai colori giallorossi, ma dopo gli impegni con la Nazionale verrà fatta maggior chiarezza sul centravanti.