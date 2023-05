Inzaghi: “Il derby di Milano è sentito come quello di Roma”

Nel 2010 Mourinho parla della finale non come ossessione ma come sogno. Cosa dice nello spogliatoio per far prevalere la voglia di giocare? “Non ci deve essere paura, ma tanta voglia di abbracciarci con i nostri tifosi, come abbiamo fatto in questi mesi. Sia noi come gruppo squadra e società abbiamo fatto un gruppo unico per vivere serate come questa. Speriamo ci possa portare in finale”.