Internazionali d’Italia, anche Totti ed El Shaarawy al centrale per Sinner-Fognini

L'ex capitano e l'attaccante giallorosso avvistati sugli spalti del campo principale del Foro Italico

Ci sono anche Francesco Totti e Stephan El Shaarawy a seguire gli Internazionali BNL d'Italia di tennis. L'ex capitano e dirigente della Roma è stato avvistato al centrale del Foro Italico, dove oggi sono in corso i sedicesimi di finale dell'ATP della capitale, uno dei più attesi del circuito. Insieme a lui anche l'attaccante giallorosso, tra i tanti calciatori che non si sono fatti sfuggire l'occasione di seguire il derby tra Fognini e Sinner. A pochi metri di distanza, allo Stadio Olimpico, tra pochi minuti ci sarà anche il fischio d'inizio di Juventus-Inter, la finale di Coppa Italia di cui Totti è stato anche testimonial nella presentazione andata in scena ieri. Con i due giallorossi presenti anche altri ex calciatori e compagni di Nazionale come Alessandro Matri e Luca Toni.