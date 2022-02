Inter-Roma, sold out il settore ospiti: oltre 2000 tifosi presenti a Milano

I giallorossi potranno contare, come al solito, sulla spinta dei propri sostenitori

Questa sera la Roma torna in campo dopo il pareggio interno contro il Genoa. La gara di Coppa Italia con l’Inter è decisiva per la stagione, i giallorossi potranno contare sul supporto dei tifosi. Polverizzati i biglietti del settore ospiti nonostante si giochi in mezzo alla settimana. Oltre 2000 supporter seguiranno la squadra di Mourinho a San Siro, per la precisione 2180. Se dovesse eliminare l’Inter incontrerebbe nella semifinale la vincente di Milan-Lazio. La Coppa Italia rappresenta per i tifosi una grande possibilità di riportare un trofeo nella capitale, che manca dal 2008.