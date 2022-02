Inter-Roma: le probabili formazioni dei quotidiani

Dopo il pareggio interno con il Genoa tornano in campo i giallorossi. Pochi cambi rispetto a sabato, Vina sostituisce Maitland-Niles

Stasera la Roma scende in campo a San Siro per giocarsi il quarto di finale della Coppa Italia. Una gara da dentro o fuori che vale un stagione. Pochi cambi rispetto alla gara interna con il Genoa. Confermata la difesa a 3 con Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Qualche dubbio a centrocampo, Pellegrini non è ancora al 100% e sarà da valutare. Confermato Oliveira, mentre Cristante e Veretout sono in ballottaggio. In attacco Abraham e Zaniolo.