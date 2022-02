Inter-Roma, le formazioni ufficiali di Inzaghi e Mourinho

Lo Special One torna a San Siro per la prima volta da avversario dei nerazzurri

È tutto pronto per i quarti di finali di Coppa Italia tra Inter e Roma. I giallorossi sono ospiti a San Siro per quella che è considerata da tutti una delle partite più importanti della stagione. La Coppa Italia è un obiettivo possibile per gli uomini di Mourinho che si presenta dunque con la migliore formazione possibile. Davanti a Rui Patricio confermata la difesa a tre con Smalling, Mancini e Ibanez. Sulla fascia sinistra torna Vina dopo la panchina contro il Genoa con in mezzo Veretout, il ritrovato Mkhitaryan e Sergio Oliveira. Confermato anche il tandem offensivo Zaniolo-Abraham. Turnover moderato invece per Inzaghi che nei prossimi 10 giorni dovrà affrontare un vero e proprio tour de force con Roma, Napoli e Liverpool in rapida successione. Davanti ad Handanovic spazio a D'Ambrosio al posto di De Vrij mentre è confermato il posto di Perisic sulla fascia sinistra, uscito affaticato durante il derby. In avanti spazio alla coppia Dzeko-Sanchez.