Inter-Roma, la moviola: ammonizione per Darboe

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida del Meazza

Al Meazza si gioca la sfida tra Inter e Roma , valevole per la 36esima giornata di Serie A. La gara, iniziata alle ore 20:45, è arbitrata dal direttore di gara Chiffi . Al Var Pairetto . Di seguito tutti gli episodi, i cartellini e i casi Var della partita:

5' - Ammonizione per Darboe: il gambiano entra in ritardo su Sanchez durante una ripartenza nerazzurra. Chiffi non lascia correre ed estrae il primo cartellino della partita.