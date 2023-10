Inter-Roma, fischietti contro Lukaku vietati: la Curva Nord non ci sta

Conteggio dei fischietti che si era attestato intorno ai 31mila, dopo una partenza eccessiva dove si parlava anche di settantamila o cinquantamila fischietti, ma alla fine il numero reale sarà pari a zero. Il questore, secondo quanto riportato da Sportmediaset, ha vietato l'introduzione dei fischietti a San Siro, dunque la tanto discussa contestazione a Romelu Lukaku dovrà avvenire in modo diverso per la Curva Nord interista. La decisione non è stata di certo accolta con felicità dai tifosi nerazzurri che si oppongono alla decisione con un post molto forte pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ennesimo abuso. La legge non è uguale per tutti". I fischietti non ci saranno, ma, senza dubbio, non ci si aspetta un clima cordiale per il ritorno a Milano di Big Rom.