Inter-Roma, esauriti i biglietti online: giallorossi in attesa di ulteriori posti

Caos intorno ai biglietti per il settore ospiti di Inter-Roma. I biglietti messi a disposizione per la vendita online (in anticipo rispetto a quanto comunicato ufficialmente) sono andati sold out in poco più di 24 ore a differenza però del settore, che potrebbe ospitare molti più tifosi. La Roma dunque è in attesa di nuove informazioni da parte del club nerazzurro che potrebbe rendere disponibili anche i tagliandi rimanenti, dando così la possibilità di un vero e proprio tutto esaurito per quanto riguarda lo spicchio riservato ai tifosi giallorossi. Il prezzo dovrebbe comunque essere di 29 euro l'uno e non sarà necessario essere in possesso della As Roma card.