Inter-Roma, assist decisivo di Spinazzola dopo 580 giorni

Leonardo Spinazzola torna ad essere decisivo per la Roma. Il terzino giallorosso ha servito l'assist per il pareggio di Dybala contro l'Inter, poi è arrivato il gol di Smalling per il 2-1 finale in favore dei romanisti. Era da ben 580 giorni che Spinazzola non sfornava un passaggio vincente per un suo compagno. Anche in quella occasione contro una squadra di Milano (Milan, 28 febbraio 2021).