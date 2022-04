Inter-Roma, ammonito Oliveira: salta la partita con il Bologna

L'assenza del portoghese potrebbe essere molto pesante, viste anche le condizioni non perfette di Bryan Cristante

Al 79' di Inter-Roma a San Siro arriva il cartellino giallo per Sergio Oliveira, in ritardo su Gagliardini. Il centrocampista che era in diffida salterà quindi la sfida in programma all'Olimpico alle 20.45 domenica 1 maggio. Mourinho, che oggi ha dovuto fare a meno di Cristante per un problema lombare, il prossimo weekend dovrà trovare una soluzione in quella zona del campo vista l'assenza del portoghese per la 35esima di campionato.