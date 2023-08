Inter, Marotta: “Su Lukaku? Non me lo immaginavo. Il calcio è un circo”

In occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League, i principali nomi in casa Inter sono stati intervistati per commentare l'esito del sorteggio. Non potevano mancare ovviamente le parole di Marotta che oltre che parlare del percorso della squadra nella competizione europea, ha speso alcune parole sul calciomercato. Tra queste colpiscono in particolare quelle sul passaggio di Lukaku alla Roma: "Non me lo immaginavo, ma questo mondo è un Barnum, un circo, ed è normale che ci siano situazioni che svaniscono e altre che nascono. Dal punto di vista della competitività, rende più interessante la Serie A". Sicuramente le parole dell'a.d. nerazzurro sono causate da una rottura molto brusca con l'attaccante belga, che all'inizio del mercato sarebbe tra l'altro dovuto restare nella squadra allenata da Inzaghi. Poi la rottura e l'interessamento della Juve. Ma alla fine Big Rom ha scelto i giallorossi.