Inter, Inzaghi: “Contro la Roma spero di recuperare de Vrij e Bastoni”

Il tecnico nerazzurro fa il punto sugli infortunati, praticamente tutti in difesa, in vista della sfida dell'Olimpico

L'Inter di Simone Inzaghi trova la terza vittoria consecutiva e si rilancia definitivamente nella lotta scudetto. I nerazzurri, dopo aver battuto stasera lo Spezia, arriveranno sabato a Roma per sfida la squadra di Mourinho in un Olimpico tutto esaurito. Nel postpartita di questa sera, le parole dell'ex Lazio a 'Dazn': "Era una partita importante da approcciare subito bene e i ragazzi sono stati strepitosi, sono molto soddisfatto. Non abbiamo fatto ancora nulla, sabato ci aspetta un'altra partita impegnativa. Stiamo crescendo, adesso abbiamo partite importanti, però con questa unione e questa voglia, possiamo ancora crescere".

In conferenza stampa, Inzaghi ha fatto anche il punto sui possibili recuperi degli infortunati contro la Roma, in particolare de Vrij e Bastoni: "Speriamo di recuperare Bastoni, che ha avuto la febbre alta stanotte e ha avuto un problema di stomaco. Per de Vrij c'è speranza, sta lavorando da due giorni nel migliore dei modi. Per Kolarov c'è possibilità, ma per Ranocchia e Darmian bisogna aspettare ancora un po'". E su Vidal, uscito zoppicante: "Ha preso un colpo sul piede, era un po' dolorante. Sanchez? Ha fatto due allenamenti buoni, l'ho utilizzato negli ultimi 25 minuti, sta bene come stava prima della sosta. Lavora per essere a mia disposizione e lo sta facendo nel migliore dei modi".